На шестом месяце полномасштабного вторжения России в Украину социальная сеть Twitter заблокировала аккаунты информагентства РИА "Новости" в ЕС и Британии.
Об этом сообщает "Коммерсант".
При попытке зайти на сайты информагенств в ЕС и Британии пользователи видят сообщение "доступ к аккаунту закрыт".
Соцсеть объяснила, что страницы СМИ были заблокированы. Причины этого решения не сообщаются.
Доступ к аккаунтам закрыт во всех 27 странах Евросоюза. Доступ закрыли к страницам РИА "Новости", Срочные сообщения РИА "Новости", РИА "Новости" Спорт, Прайм.
Война в Украине и Twitter:
В сентябре 2021 года видеосервис YouTube удалил канал RT, а в марте 2022 года – гостелеканалы "Культура", Sputnik, МИА "Россия Сегодня".
8 апреля Twitter ограничил вход в аккаунт российского телеканала RT.
Как сообщалось, крупнейший спутниковый оператор Европы прекратил вещание российского канала НТВ "Мир".
При этом 4 марта Роскомнадзор заблокировал Twitter на территории РФ.
В Украине доступ к Twitter-страницам РИА "Новости" есть.
4 марта Роскомнадзор заблокировал Twitter на территории РФ.
В Украине доступ к Twitter-страницам РИА "Новости" есть.
23 июля 2022 года в Запорожской области оккупанты заблокировали Facebook, YouTube и Twitter.
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