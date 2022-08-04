Доступ к аккаунтам закрыт во всех 27 странах Евросоюза.

На шестом месяце полномасштабного вторжения России в Украину социальная сеть Twitter заблокировала аккаунты информагентства РИА "Новости" в ЕС и Британии.

Об этом сообщает "Коммерсант".

При попытке зайти на сайты информагенств в ЕС и Британии пользователи видят сообщение "доступ к аккаунту закрыт".

Соцсеть объяснила, что страницы СМИ были заблокированы. Причины этого решения не сообщаются.

Доступ к аккаунтам закрыт во всех 27 странах Евросоюза. Доступ закрыли к страницам РИА "Новости", Срочные сообщения РИА "Новости", РИА "Новости" Спорт, Прайм.

Война в Украине и Twitter:

В сентябре 2021 года видеосервис YouTube удалил канал RT, а в марте 2022 года – гостелеканалы "Культура", Sputnik, МИА "Россия Сегодня".

8 апреля Twitter ограничил вход в аккаунт российского телеканала RT.

Как сообщалось, крупнейший спутниковый оператор Европы прекратил вещание российского канала НТВ "Мир".

При этом 4 марта Роскомнадзор заблокировал Twitter на территории РФ.

В Украине доступ к Twitter-страницам РИА "Новости" есть.

4 марта Роскомнадзор заблокировал Twitter на территории РФ.

В Украине доступ к Twitter-страницам РИА "Новости" есть.

23 июля 2022 года в Запорожской области оккупанты заблокировали Facebook, YouTube и Twitter.

Вас также могут заинтересовать новости: