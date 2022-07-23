Также была "замедлена" работа поисковой системы Google.

Оккупанты заблокировали видеохостинг YouTube в Запорожской области. Там также не работают Facebook и Twitter, а работа поисковика Google в регионе "была замедлена".

Как сообщил пропагандистскому ресурсу "ТАСС" Владимир Рогов, назначенный РФ "членом главного совета военно-гражданской администрации" Запорожской области, это сделано "по его просьбе".

По его словам, к таким мерам пришлось прибегнуть из-за того, что данные сервисы якобы игнорируют предупреждения "властей" о недопустимости "дезинформации, разжигания межнациональной розни и прочих нехороших вещей". Более того, уверяет Рогов, эти сервисы "блокируют достоверную информацию о восстановлении жизни в области".

Накануне о блокировке Google также объявили группировки "ЛНР" и "ДНР". Таким образом, сервисы компании заблокированы на всей временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

VPN-сервисы для украинцев на временно захваченных территориях

Напомним, ранее в СНБО дали рекомендации по VPN-сервисах для украинцев, которые продолжают проживать на оккупированной после 24 февраля 2022 года территории, и которые подключены к российским сетям.

Если вы решили остановиться на бесплатном VPN, в первую очередь проверьте репутацию сервиса в поисковике – не было ли фактов утечки или продажи пользовательских данных. Также не стоит пользоваться российскими VPN, поскольку они, вероятно, могут присылать данные российским спецслужбам.

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