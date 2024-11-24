Боднар рассказал, что Турция позиционирует себя как глобального игрока.

Турция заинтересована в БРИКС, прежде всего, из-за экономической выгоды. Это не повлияет на поддержку Украины.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Укринформу.

"Дрейф, который теперь заметен в коммуникации Турции с БРИКС, происходит по экономическим причинам. Это поиск рынков для своих товаров, ресурсов для инвестирования, привлечение китайских компаний на внутренний рынок… Главное - мы теперь видим, что этот процесс не влияет непосредственно на поддержку Украины, - поделился он.

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Посол отметил в разговоре с журналистами, что Турция позиционирует себя как глобального игрока. По его словам, именно поэтому страна преследует интересы глобального характера:

"Это связано с растущим потенциалом Турции, ее индустриальными, военными, политическими амбициями. Это абсолютно нормально для стран, стремящихся занять свое место в глобальном мире, наладить партнерские отношения даже с теми странами, от которых они когда-то были зависимы".

Боднар добавил, что Запад пока не критикует и не давит на Турцию из-за ее интереса в коммуникации с Китаем, Индией или Саудовской Аравией.

Турция и война в Украине - последние новости

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что Анкара помешала России захватить Одессу и Николаев. По его словам, в кремле хотели оккупировать эти территории.

Кроме того, военный эксперт Олег Жданов заявлял, что Турция фактически предлагает новый вариант "стамбульских договоренностей". Он отметил, что эта страна может способствовать продвижению российского нарратива.

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