Эксперт говорит, что это будет равняться той самой капитуляции Украины.

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что Турция фактически на сегодняшний день провозглашает новый вариант "стамбульских договоренностей" и привел пример, как эта страна "в пределах территориальной целостности Украины" может способствовать продвижению российского нарратива. Об этом он сказал в эфире Киев24.

"Турция фактически на сегодняшний день провозглашает новый вариант "стамбульских договоренностей". Вроде бы "справедливый мир" они хотят на позициях Российской Федерации. Они будут гарантировать нам, что Россия выводит все войска с территории Украины в границах 1991 года - в чем я очень сильно сомневаюсь, что Россия согласится на это, но как вариант", - отметил эксперт.

Согласно этому плану, по его мнению, мы принимаем в качестве компромисса условия РФ в плане удержания войск, невступления в НАТО, второго государственного языка - русского. Он пояснил:

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"Так это будет равняться той самой капитуляции, которая предлагается сегодня. Только без потери территории, занятой российскими войсками, а речь идет о потере в целом политического существования нашего государства. Может не сразу после подписания, а постепенно".

Жданов подчеркнул, что может произойти поглощение Украины по тому же грузинскому сценарию, или тем, что Россия сегодня пытается "прокрутить" в Молдове.

"Мирный план" Турции

Вчера министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью газете Hürriyet заявил, что их сторона готова выслушать и Украину и Россию в вопросе прекращения войны и стать посредником, чтобы найти "точки соприкосновения" между сторонами в войне.

В частности он сказал, что Турция имеет "особые отношения с обеими сторонами конфликта", и она выслушивает обе стороны одинаково, при этом готова озвучивать "горькую правду".

"Справедливое решение войны должно быть в рамках территориальной целостности Украины", - подчеркнул глава МИД Турции.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в 2022 году, представители нашей страны и РФ проводили мирные переговоры в Беларуси и Турции.

Лишь в конце апреля 2024 года немецким изданием Welt был впервые опубликован текст мирного договора, который не состоялся. Согласно проекту этих договоренностей, Украина должна была придерживаться "постоянного нейтралитета", а именно отказаться от членства в военном союзе, включая НАТО.

Кроме того, Украина должна была отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать вооружение. Также наша страна должна была не предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам; воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах; законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм".

В то же время Россия обязывалась больше не нападать на Украину, в случае нападения страны-гаранты должны были поддержать ее в течение 3 дней, однако оккупированные части Донецкой и Луганской областей частично оставались бы за РФ. Крым и порт Севастополь исключались из гарантий безопасности, что, фактически, означало бы передачу контроля над полуостровом России.

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