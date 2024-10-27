По словам Гутерриша, такие мероприятия "помогают решать глобальные проблемы".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш имеет положительные впечатления от недавнего саммита БРИКС, который состоялся в российской Казани. Об этом сообщают СМИ оккупантов.

Особенно Гутерришу понравилось посещение Казанского Кремля, который он назвал "замечательным чудом света".

Я считаю, что все саммиты, на которых объединяются страны, имеют решающее значение, поскольку помогают решать глобальные проблемы", - отметил генсек ООН.

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Поездка Гутерриша на саммит БРИКС

23 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл на саммит БРИКС в российскую Казань. Там он встретился с правителем РФ Владимиром Путиным. Интересно, что ранее Гутерриш отказался участвовать в Саммите мира, который проходил в Швейцарии по инициативе Украины.

Позже в Офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали визит генсека ООН в Россию. По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, сейчас в ООН будут пытаться выйти немножко лучше из этой "крайне негативной" ситуации.

Как сказал Подоляк, "это выглядит как окончательная деструкция ООН как международной организации". Кроме того, сегодня ООН "не имеет рычагов влияния на те или иные кризисные ситуации".

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