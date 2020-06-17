Турция начала антитеррористическую операцию в Ираке

Операция начата в ответ на попытки боевиков атаковать полицейские участки и районы расположения военных баз, сообщили в Минобороны Турции.

Турция начала антитеррористическую операцию «Коготь тигра» на севере Ирака.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на сообщение Минобороны страны.

Согласно информации, турецкие силы специального назначения вошли в район Хафтанин в ходе воздушной операции. Спецназ действует при поддержке ВВС, боевых самолетов, обычных и ударных БПЛА, а также средств огневой поддержки.

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Перед началом дислоцированные турецкие военные обстреляли позиции противника. Целью же операции является «нейтрализация боевиков РКК и других террористических элементов, которые угрожают безопасности Турции».

«Операция начата в ответ на попытки боевиков атаковать наши полицейские участки и районы расположения военных баз», – говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве отметили, что операция «Коготь тигра» проходит в рамках международного права Турции на самооборону.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея в очередной раз пригрозила Сеулу военной активностью после того, как взорвала офис на границе со страной-соседом, через который проходил связь между государствами.

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