Испытания якобы состоялись сегодня.

Во вторник, 18 октября, Турция провела секретные испытания баллистической ракеты малой дальности. Они произошли якобы в акваторе Черного моря.

Об этом сообщает Bloomberg .

Испытательный пуск был проведен с мобильной платформы на аэродроме неподалеку от портового города Ризе в 07:00 по местному времени. Ракета пролетела около 560 километров и упала у побережья Синопа.

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По данным агентства, ракету разрабатывали несколько лет в рамках секретного проекта "Тайфун". Турецкая сторона не разглашает данные об испытаниях.

Усилия Турции по решению войны в Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже не раз предлагал стать посредником в украинско-российских переговорах с целью завершения войны.

Он регулярно проводит телефонные разговоры с Путиным по этому вопросу. Предыдущий телефонный разговор Эрдогана и Путина состоялся 7 октября и касался прежде всего полномасштабного вторжения России в Украину. Во время диалога Эрдоган попытался убедить Путина, что окончание войны в интересах всех сторон.

Эрдоган после масштабного обмена пленными между Украиной и РФ, который прошел при его посредничестве, пообещал продолжать "телефонную дипломатию" с целью завершения войны.

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