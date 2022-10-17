На данный момент нет никаких сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена.

ООН, Украина и Турция поддерживают продолжение действия "зерновой инициативы".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает пресс-служба ведомства.

В совместном координационном центре в Стамбуле министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Они обсудили реализацию "Зерновой инициативы" и продолжение ее действия после 22 ноября 2022 года.

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"Сегодня вместе с министром обороны Турции Хулуси Акаром обсудили ход реализации "зерновой инициативы". С момента старта и до сих пор уже экспортировано более 7,7 млн тонн агропродукции, что уже стабилизировало цены на продовольствие и противодействует угрозе глобального голода. Стороны-участники "Инициативы" – ООН, Турция и Украина выразили готовность продлить ее действие и заверили в приложении максимальных усилий для ее успешной реализации. На данный момент нет никаких сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября", - сообщил Кубраков.

Также во время встречи украинская сторона отметила важность ускорения совместным Координационным центром процесса инспектирования судов. Благодаря этому удастся существенно увеличить объемы экспорта зерна в государства Африки, Азии и Европы, а также предотвратить образование очередей на проверках.

"Зерновое соглашение": детали

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Срок ее действия рассчитан на 120 дней с возможностью пролонгации.

1 августа впервые за период полномасштабной войны из Одессы вышло судно с украинским продовольствием.

28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать договоренности об экспорте агропродукции. Президент подчеркнул, что Украина информирует партнеров по этому вопросу.

14 октября стало известно, что Россия готова отказаться от возобновления соглашения о зерновом коридоре уже в следующем месяце, если ее требования к ООН не будут рассмотрены.

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