По словам лидера Турции, правитель РФ также заинтересован в дальнейшем обмене пленными.

Правитель России Владимир Путин стремится к прекращению огня в войне РФ против Украины. Об этом после встречи с диктатором на полях саммита БРИКС заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Haber7.

По его словам, как и на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским "мы увидели, что господин Путин также стремится к постоянному прекращению огня", что подтвердили министры иностранных дел нашей страны Хакан Фидан Бей и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Кроме вопросов восстановления Черноморского зернового коридора и разминирования, мы также увидели во время нашей встречи с господином Путиным и его делегацией вчера вечером, что были ожидания по обмену пленными. Сейчас мы внимательно следим за шагами по этим обменам пленными. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы решать проблемы дипломатическим путем", - сказал Эрдоган.

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Он также подчеркнул, что Турция стремится как можно быстрее начать переговоры о мире между двумя странами и "прокладывать путь к благоприятному результату":

"Мы будем продолжать неустанно работать, чтобы достичь этого. Мы продолжаем подчеркивать, что в войне не будет победителей и в мире не будет побежденных. Эта война обязательно закончится, мы стараемся закончить ее без пролития крови и слез".

Турция и война в Украине - последние новости

Турция отстаивает возвращение территорий Украины, включая Крым. Об этом заявил главный советник президента Турции Ялчин Топчу.

По его словам, Турция стремится, чтобы война в Украине закончились, и твердо выступает за это на всех международных платформах, "вносит свой вклад в обеспечение постоянного мира в нашем регионе и мире для будущего всего человечества".

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