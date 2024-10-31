По словам российского дипломата, этот термин "не передает необходимости надежно обеспечить интересы каждой стороны".

Понятие "вничью" можно применить к самым разным ситуациям - в том числе к так называемым "стамбульским договоренностям". Об этом, комментируя заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко о том, что война в Украине может завершиться "вничью", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, этот термин "не подходит для описания возможной развязки российско-украинского кризиса", ведь "не предусматривает справедливого учета интересов сторон":

"Вничью", по моему мнению, немного не передает необходимости надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе".

При этом Лавров вспомнил слова Лукашенко о действиях, которые "киевский режим" после госпереворота предпринимал по уничтожению русского языка во всех сферах жизни".

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"Запрещена, как вы знаете, украинская каноническая православная церковь", - посетовал российский дипломат.

Заявление Лукашенко относительно "ничьей" в войне России против Украины

Как сообщал УНИАН, во время II Минской международной конференции по евразийской безопасности диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные страны "хотят сохранить лицо" в вопросе вопроса потенциальных мирных переговоров по войне России в Украине.

Как сказал Лукашенко, "Запад наконец понял, что надо договариваться в Украине, возможно быть ничьей, если сегодня".

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