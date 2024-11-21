Британия не может покинуть союзников в их отчаянной борьбе за выживание.

"Пустые" ядерные угрозы правителя России Владимира Путина относительно Третьей мировой войны не должны остановить премьер-министра Великобритании Кира Стармера в вопросе предоставления полного разрешения Украине на использование ракет Storm Shadow по территории РФ. Об этом в статье для The Telegraph пишет эксперт по химическому оружию полковник Хэмиш Стивен де Бреттон-Гордон.

По его мнению, Стармер все еще отказывается "полностью продолжать работу со Storm Shadow".

"Это классическое политическое позерство, когда чиновники хотят принимать решения только в последний возможный момент. Так случилось, что это худшее решение для военных операций. Президент Байден уже запустил систему вооружения США ATACMS, несомненно, ободренный своим статусом хромой утки, что позволило по крайней мере некоторые решительные действия от имени Западного альянса", - считает аналитик.

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Он отмечает, что тот, кто будет господствовать в Курской области после Рождества, будет "руководить ожидаемыми переговорами Трампа о прекращении огня в начале 2025 года":

"Я надеюсь, что наш лидер осознает, и быстро, что его личные политические амбиции могут быть отложены до момента наступления преимущества после вероятной российской атаки в следующем году".

Эксперт указывает, что в настоящее время около 50 000 российских и северокорейских солдат "формируются в местах сбора для контратаки на Курск", которая долго откладывалась, и им угрожают ракеты Storm Shadow и ATACMS, "которые, несомненно, могут переломить ход конфликта" в пользу Украины.

"Но это нужно сделать сейчас, сегодня, а не через несколько недель. Большое военное лидерство - это использование мимолетных возможностей, и Стармер, возможно, собирается разрушить эту возможность. Вероятной причиной его относительной бездеятельности может быть то, что он напуган страхом перед ядерными угрозами Путина", - считает Бреттон-Гордон.

Он подчеркнул, что если Россия победит в Украине, "нам, возможно, в конце концов придется воевать с русскими в Европе нашей крошечной армией и горсткой наших танков".

"Возможно, премьер-министру следует прекратить критиковать фермеров и налогоплательщиков и сосредоточиться на поражении россиян или по крайней мере позволить Украине сделать это, пока не поздно", - резюмировал эксперт.

Удары дальнобойными ракетами по РФ

Как сообщал УНИАН, Украина впервые применила британские ракеты Storm Shadow для ударов по РФ. Крылатые ракеты были выпущены по военным объектам.

17 ноября СМИ стало известно, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории РФ. Одним из поводов для такого решения стала отправка войск КНДР в Россию для войны против нашей страны.

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