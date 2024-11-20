Там отметили, что не позволят Кремлю себя запугать.

Франция не испугалась изменений в ядерной доктрине РФ, о которых накануне огласил Путин. Об этом заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро.

"Это всего лишь риторика. Мы не позволим себя запугать этими угрозами", - прокомментировал министр в эфире Cnews. Он отметил, что Путин использует ядерный шантаж "последние два с половиной года, чтобы обеспокоить" страны НАТО. По его словам, изменение ядерной доктрины РФ также не стало сюрпризом, потому что это было анонсировано.

Барро повторил призыв французского президента Эммануэля Макрона к Путину о возвращении "к здравому смыслу".

Видео дня

Барро добавил, что одобрение ударов западными дальнобойными ракетами по РФ нельзя воспринимать как агрессию НАТО, поскольку Кремль сам спровоцировал эту эскалацию привлечением северокорейских военных.

При этом глава МИД Франции выразил мнение, что текущая ситуация не помешает началу мирных переговоров между Украиной и РФ.

Новая ядерная доктрина РФ

Вчера Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ. Такое решение обозреватели посчитали ответом на первое применение Киевом дальнобойных западных ракет по российской территории.

Путин будет усиливать ядерный шантаж с целью склонить новоизбранного президента США Дональда Трампа для давления на Украину, считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Вас также могут заинтересовать новости: