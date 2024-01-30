Алекс Росси отметил, что любой локальный конфликт может спровоцировать глобальный.

Убийство трех американских военнослужащих в Иордании значительно увеличило вероятность углубления кризиса на Ближнем Востоке. Никто не может спрогнозировать, какое именно локальное событие спровоцирует Третью мировую войну.

"Безусловно, время, в которое мы живем, чрезвычайно опасно. И убийство трех американских военнослужащих в Иордании значительно увеличило вероятность углубления кризиса на Ближнем Востоке. Как это произойдет и приведет ли это к более крупному региональному конфликту, а затем к расширению войны - пока неизвестно. Это, безусловно, страх - и он не совсем нереален", - отметил Алекс Росси, международный корреспондент Sky News.

Он напомнил, что историки изучали и обсуждали события, приведшие к Первой мировой войне, и через призму ретроспективы узнали, как она началась.

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"Но в то время было нелегко предсказать, как локальное событие вызовет цепную реакцию, которая приведет к промышленной и механической бойне целых поколений. Предупреждения звучат и сейчас - в мире царит огромная неопределенность, а период безоговорочной власти США закончился. Искрой для следующего крупного глобального конфликта вполне могут стать события 7 октября. Спустя четыре месяца театр военных действий расширяется, США и их союзники все глубже втягиваются в регион", - отметил журналист.

Он указал, что после атаки ХАМАСа Вашингтон оказал Израилю безоговорочную поддержку, но при этом сделал все возможное, чтобы сдержать пожар, который разгорелся в результате нападения, но эта политика слишком ограничена.

"Союзники и прокси Ирана не были остановлены огромной демонстрацией силы США в регионе - военные корабли и авианосцы послужили магнитом для атак. Сейчас вопрос, который решит, будет ли эта война расширяться дальше, заключается в том, как США могут восстановить свои силы сдерживания после последнего нападения на базу в Иордании, не усугубив плохую ситуацию?" - отметил Росси.

По его словам, хороших вариантов нет, ведь любое действие может привести к глобальному конфликту.

"Прямая атака на Иран была бы одним из вариантов, но это также может открыть ящик Пандоры. И мы уже видели, как мало дали ответные удары по хуситам в Йемене. Все это, конечно, происходит в то время, когда Россия воюет с Украиной (и Западом), а Китай усиливает свою позицию в отношении Тайваня. Это не означает, что мы движемся к Третьей мировой войне - но, что пугающе, это не означает, что мы не движемся", - подытожил корреспондент.

Удары по Йемену - что известно

Хуситы неоднократно совершали атаки на коммерческие корабли в Красном море. 12 января, когда были атакованы американские корабли, Штаты вместе с Великобританией нанесли массированный удар по военным объектам боевиков в Йемене.

В Центральном командовании США сообщили, что удалось перехватить у побережья Сомали иранское оружие, которое должны были доставить хуситам в Йемене.

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