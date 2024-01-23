Были задействованы самолеты RAF Typhoon.

Соединенные Штаты Америки и Великобритания нанесли новые удары по хуситам в Йемене после атак на корабли в Красном море, пишет The Sun со ссылкой на представителей Белого дома.

Авиаудары нанесли после предупреждения британского премьера Риши Сунака и американского президента Джо Байдена о том, что они снова нанесут удар по Йемену "в случае необходимости". Заявление обнародовали после новости о гибели американских спецназовцев в море 11 января.

Самолеты RAF Typhoon выпустили бомбы с лазерным наведением в рамках совместного удара. Официальные лица подтвердили, что в результате "молниеносного удара" были уничтожены ракетные склады и пусковые установки хуситов.

Видео дня

Впоследствии в Министерстве обороны Великобритании подтвердили атаку по Йемену с помощью четырех самолетов RAF Typhoon. "Опасные нападения хуситов на судоходство в Красном море продолжают угрожать жизни моряков и нарушать судоходство, что приводит к невыносимым ценам для мировой экономики. Вместе с нашими американскими партнерами мы провели очередной раунд ударов с целью самообороны", - говорится в сообщении.

Удары по Йемену: что известно

Напомним, что в последнее время хуситы неоднократно совершали атаки на коммерческие корабли в Красном море. 12 января, когда были атакованы американские корабли, Штаты вместе с Великобританией нанесли массированный удар по военным объектам хуситов в Йемене.

Недавно в Центральном командовании США сообщили, что им удалось перехватить у побережья Сомали в Аравийском море иранское оружие, которое должны были доставить хуситам в Йемене.

Вас также могут заинтересовать новости: