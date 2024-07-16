Систему призыва Швеции уже оценили Германия и Нидерланды.

Из-за того, что Россия развязала войну в Украине, Европа возвращает призыв в армию, чтобы быть готовой к возможной борьбе. Для этого европейские страны смотрят на модель призыва в Швеции, сообщает Politico.

Издание отметило, что центры тестирования призывников в Швеции в этом году проверят 110 тысяч подростков. Около четверти из них вызовут для проверки физического и психического здоровья. Затем из этого количества выберут треть годных для службы в армии, сроком от 9 до 15 месяцев, независимо от того хотят они этого или нет.

"Эта модель, разработанная для укомплектования шведской армии, которая потеряла свой потенциал после окончания холодной войны. Лидеры страны были вынуждены изменить подход к призыву после того, как десять лет назад Россия аннексировала украинский Крым, а затем начала полномасштабную войну, показав, что угроза снова растет", - говорится в материале. Видео дня

Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что призыв является основной предпосылкой для дальнейшего роста вооруженных сил. И потребности шведской армии не удастся удовлетворить только наемным персоналом.

В материале отметили, что количество призывников в шведскую армию удвоилось до 8 тысяч в 2024 году с 4 тысяч призывников в 2017 году. Правительство заявило, что в ближайшее время хочет увеличить это число до 10 тысяч человек в год и предусматривает расширение, если это будет необходимо.

По данным Politico, эта система привлекла внимание в крупных европейских столицах, в частности, в Берлине, Лондоне и Амстердаме, где официальные лица пытаются найти способы усилить собственные истощенные вооруженные силы.

Так, несколько недель назад глава Минобороны Германии Борис Писториус посетил шведский центр тестирования призывников Tegeluddsvägen 29A и заявил, что извлек для себя уроки после увиденного.

"Нам нужны молодые и хорошо мотивированные мужчины и женщины, чтобы защищать наши страны, если это потребуется. Я много слышал о шведском подходе и ценю его - ваш подход охватывает сильные резервные силы, и мы видели в Украине, что это важно", - сказал он во время общения с журналистами в Стокгольме.

Издание отметило, что после этого визита 12 июня Писториус предложил выборочную военную службу, ориентированную на добровольцев, как "первый шаг". План министра обороны Германии сейчас изучают законодатели и партнеры министра по коалиции, он предусматривает, что все 18-летние мужчины должны заполнить анкеты. Планируется, что их будет 400 тысяч каждый год. Из них около 40 тысяч будут отобраны для прохождения медицинского осмотра, а 10 тысяч впоследствии будут допущены к базовой подготовке.

Также центр в Швеции посетили нидерландские чиновники и экс-чиновники Великобритании. Все они подчеркнули преимущества шведской системы призыва.

Вероятное нападение РФ на Европу - последние новости

Как ранее писал УНИАН, в случае нападения РФ вся Европа может выставить всего 300 тысяч солдат. По данным Financial Times, на бумаге европейские союзники по НАТО совокупно имеют 1,9 миллиона солдат, чего, на первый взгляд, достаточно, чтобы противостоять России с ее 1,1 миллиона солдат. Но на самом деле европейским силам НАТО будет трудно привлечь к вероятному конфликту более 300 тысяч из этого количества военных.

Издание Foreign Policy также отмечало, что Европе может не хватить людей в случае нападения России. Прифронтовые европейские страны могут иметь гораздо большую проблему с набором солдат, чем Украина.

Вас также могут заинтересовать новости: