Прифронтовые страны Европы могут иметь гораздо большую проблему с набором солдат, чем Украина.

Нападение России на страны Европы превращается из гипотетического сценария в реальность, ведь не проходит дня, чтобы российские чиновники не угрожали Польше, Финляндии или странам Балтии ракетными ударами или вторжением, сообщает Foreign Policy.

"Поэтому неудивительно, что 80% финнов, опрошенных в 2022 году, заявили, что готовы защищать свою страну. В том же году Варшавский институт предпринимательства обнаружил, что 66% поляков готовы встать на защиту своей страны, и многие из них сейчас добровольно проходят базовую подготовку. Жители других стран от Балтийского до Черного моря выражают подобную решимость защитить свои земли и сограждан от российского нападения", - говорится в материале.

В то же время издание отметило, что остается неопределенным, будет ли достаточно солдат для борьбы с путинскими войсками. Прифронтовые страны Европы могут иметь гораздо большую проблему с набором солдат, чем Украина, ведь там "мрачные демографические тенденции и за последние десятилетия население сократилось на миллионы людей".

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"Российское вторжение в Украину четко показало, что технологии не могут заменить солдат в большой сухопутной войне. Они нужны, чтобы управлять танками и быть на передних позициях в окопах, перемещать и обслуживать артиллерию, управлять самолетами и беспилотниками, захватывать и удерживать территорию. Украине, например, нужны тысячи новых солдат ежемесячно для ротации сил, замены потерь и предотвращения дальнейшего продвижения России", - анализирует издание.

Кроме того, комментируя данные социологов, Foreign Policy подчеркнуло, что многие граждане могут покинуть свои страны, когда перспектива войны станет реальной. Их миграция на запад будет гораздо проще, чем это могло бы быть, когда эти страны еще не были членами Европейского Союза. В то же время существует спрос со стороны Западной Европы, которая сталкивается с дефицитом населения и потребностью в рабочей силе.

"Если эти факторы не будут учтены, вероятность эмиграции ставит под сомнение способность этих стран охранять восточные границы Европы", - говорится в материале.

Вероятное нападение РФ на Европу - последние новости

Как писал УНИАН, по данным Financial Times, в случае нападения РФ вся Европа может выставить лишь 300 тысяч солдат. Все надежды в таком случае - на Польшу и США. Наибольший дефицит среди европейских армий в Германии. Страна имеет в строю лишь 181 000 военнослужащих.

Также УНИАН сообщал, что НАТО готовится к потенциальной наземной войне с РФ с привлечением войск США. Альянс разрабатывает "сухопутные коридоры", чтобы позволить силам союзников быстрее достичь линии фронта.

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