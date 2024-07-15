Многие европейские армии пытаются набрать достаточное количество солдат.

В Латвии с 17 июля начнется призыв в армии, который с этого года стал обязательным. Соседняя Литва возобновила обязательную военную службу еще в 2015, а Швеция в 2017. При этом Германия и Британия только начали обсуждение этого вопроса.

"Обещание призыва на военную службу является действительно мощным. Кажется, это открывает путь к созданию военного резерва, а это то, что нужно на случай войны", - сказала София Беш из Фонда Карнеги за международный мир, которую цитирует Deutsche Welle.

Как отмечается, многие европейские армии пытаются набрать достаточное количество солдат. По словам Беш, после завершения холодной войны это считалось ненужным, но все изменилось после российского вторжения в Украину.

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"Долгое время утверждали, что нам нужно больше технологий, больше оснащения, меньше профессиональных сил. Я думаю, что нам нужны оба. Нам нужны хорошо оснащенные силы. Нам нужны технологии на поле боя, и нам нужно больше войск. И это именно то, что нам показывает война в Украине", - говорит Беш.

Российско-украинский конфликт оказался войной на истощение с гибелью сотен тысяч солдат. То, что РФ иногда отправляет на фронт новобранцев без подготовки свидетельствует о том, что даже с применением беспилотников и сверхзвуковых ракет в современной войне остается большой спрос на солдат.

Негативные последствия призыва

"Если вы думаете о современной войне, вам нужно высокотехнологичное оружие, а также солдаты, способные ими управлять... Таким образом, они говорят о 3 месяцах, шести месяцах, возможно, девяти месяцах, что, на мой взгляд, не обеспечивает базовых навыков и знаний, достаточных для боевых подразделений в вооруженных силах", - рассказывает офицер итальянского флота Бове.

По его словам, есть проблема, которая серьезнее отсутствия подготовки и опыта - отсутствие мотивации, когда молодых людей заставляют служить в армии. Офицер пояснил, что только высокомотивированные солдаты готовы поставить свою жизнь на карту, что может быть решающим. В то же время опросы показывают, что многие молодые люди не хотят защищать свою страну даже в случае нападения.

Согласно недавнему исследованию, повторное введение призыва может стоить Германии до 70 миллиардов евро в год. Речь идет не только военные инструкторы, казармы и форма, но и потери экономики. Также воинская повинность в долгосрочной перспективе может ослабить демократию, поскольку принужденные к военной службе люди демонстрируют более низкий уровень доверия к институтам.

Беш обеспокоена тем, что обязательная военная служба может повысить популярность экстремистских партий в Европе.

Восстановление призыва в Европе

Латвия снова ввела обязательный призыв в армию, чтобы сдержать Россию от вторжения в Европу. Министр иностранных дел страны Кришьянис Кариньш заявил, что обязательная служба вступила в силу в начале января - за несколько недель до двухлетней годовщины вторжения России в Украину.

Уже в марте стало известно, что министр обороны Германии Борис Писториус ускоряет восстановление обязательной военной службы в Германии. Он поручил "до 1 апреля представить варианты модели немецкой военной службы, которая внесет масштабируемый, адаптированный к угрозам вклад в национальную устойчивость".

Недавно Financial Times подсчитала, что в случае нападения РФ вся Европа может выставить всего 300 тысяч солдат.

На бумаге европейские союзники по НАТО совокупно имеют 1,9 миллиона солдат, чего на первый взгляд достаточно, чтобы противостоять России с ее 1,1 миллиона солдат. Но на самом деле европейским силам НАТО будет трудно привлечь к вероятному конфликту более 300 000 из этого количества военных.

Foreign Policy также отмечала, что Европе может не хватить людей в случае нападения России.

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