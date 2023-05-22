Еще 15 тысяч украинских солдат Евросоюз намерен подготовить до конца текущего года.

Миссия Европейского Союза по предоставлению военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) уже подготовила 15 тысяч солдат Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сказал на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

"Хорошие новости: европейская тренировочная миссия завершила первоначальную цель по обучению 15 тысяч украинских солдат. И мы подготовим еще 15 тысяч до конца года", - сказал Боррель.

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Как отметил высокий представитель ЕС, успех и уровень обороны Украины зависят не только от мужества украинских солдат и народа, но и также от темпов поставок вооружения и боеприпасов.

В этой связи он сказал, что Евросоюз должен продолжать оказывать военную поддержку Украине, а эта помощь должна усиливаться и расширяться, в том числе это касается потребности в большем количестве систем противовоздушной обороны. По его мнению, именно это приведет к реальным изменениям на поле боя и будеть иметь решающее значение.

"Я подчеркнул, что каждый день задержек в наших поставках должен измеряться человеческими жизнями. Это не дело средств. Это дело людей, которых убивают, и солдат, которые погибают или получают ранения. Я настойчиво призвал всех министров ускорить поставки и участвовать в совместных закупках боеприпасов для Украины, а также завершить работу над выделением следующего транша в рамках Европейского фонда мира", - заявил Боррель.

Война в Украине: поддержка Евросоюза

Как сообщал УНИАН, 17 октября 2022 года Совет Евросоюза принял решение о создание миссии по оказанию Украине военной помощи (EUMAM Ukraine). В рамках миссии планируются индивидуальная, коллективная и специализированная подготовка украинских военнослужащих, в том числе бойцов Сил территориальной обороны.

Мандат миссии изначально рассчитан на два года, общие финансовые затраты на этот период предусмотрены на уровне 106 млн 700 тыс. евро.

В ЕС в рамках этой миссии изначально планировали до мая провести обучение не менее 15 тыс. украинских военнослужащих.

Кроме того, 5 мая Совет ЕС принял решение о выделении одного миллиарда евро для снабжения ВСУ артиллерийских боеприпасов.

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