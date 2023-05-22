Миссия Европейского Союза по предоставлению военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) уже подготовила 15 тысяч солдат Вооруженных сил Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сказал на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.
"Хорошие новости: европейская тренировочная миссия завершила первоначальную цель по обучению 15 тысяч украинских солдат. И мы подготовим еще 15 тысяч до конца года", - сказал Боррель.
Как отметил высокий представитель ЕС, успех и уровень обороны Украины зависят не только от мужества украинских солдат и народа, но и также от темпов поставок вооружения и боеприпасов.
В этой связи он сказал, что Евросоюз должен продолжать оказывать военную поддержку Украине, а эта помощь должна усиливаться и расширяться, в том числе это касается потребности в большем количестве систем противовоздушной обороны. По его мнению, именно это приведет к реальным изменениям на поле боя и будеть иметь решающее значение.
"Я подчеркнул, что каждый день задержек в наших поставках должен измеряться человеческими жизнями. Это не дело средств. Это дело людей, которых убивают, и солдат, которые погибают или получают ранения. Я настойчиво призвал всех министров ускорить поставки и участвовать в совместных закупках боеприпасов для Украины, а также завершить работу над выделением следующего транша в рамках Европейского фонда мира", - заявил Боррель.
Война в Украине: поддержка Евросоюза
Как сообщал УНИАН, 17 октября 2022 года Совет Евросоюза принял решение о создание миссии по оказанию Украине военной помощи (EUMAM Ukraine). В рамках миссии планируются индивидуальная, коллективная и специализированная подготовка украинских военнослужащих, в том числе бойцов Сил территориальной обороны.
Мандат миссии изначально рассчитан на два года, общие финансовые затраты на этот период предусмотрены на уровне 106 млн 700 тыс. евро.
В ЕС в рамках этой миссии изначально планировали до мая провести обучение не менее 15 тыс. украинских военнослужащих.
Кроме того, 5 мая Совет ЕС принял решение о выделении одного миллиарда евро для снабжения ВСУ артиллерийских боеприпасов.