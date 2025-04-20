Зеленский жестко отреагировал на трансляцию московской службы на телеканале Fox News

По словам президента, Москву нужно заставить пойти на полное прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю трансляцию американского телеканала Fox News богослужения в Храме Христа Спасителя в Москве. В своем Telegram-канале он заявил, что на Москву нужно давить, а не транслировать российские службы.

"Стоит транслировать не службы из Москвы, а давить на Москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его минимум на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии", - написал президент.

Также Зеленский отметил, что начиная с 10 утра наблюдается увеличение количества обстрелов и применения дронов-камикадзе со стороны РФ. В частности, только FPV-дронами россияне стали атаковать в два раза чаще.

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Кроме того, президент Украины поблагодарил все СМИ, подкастеров и блогеров, которые освещают правду о "пасхальном перемирии".

Fox News во время трансляции богослужения ПЦУ "отдал" Киев России - что известно

Напомним, что сегодня, 20 апреля, американский телеканал Fox News транслировал службу в Православной церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве параллельно с трансляцией богослужения в Храме Христа Спасителя в Москве. Первое время видео трансляции было подписано как "Пасхальное богослужение: Киев, Украина". Однако когда трансляция возобновилась после перерыва подпись сменилась на: "Пасхальное богослужение: Киев, Россия".

Эту ошибку со временем исправили, однако зрители успели наделать скриншотов.

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