Американский телеканал Fox News во время трансляции пасхального богослужения назвал Киев российским городом. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали.
Об этом говорится в комментарии спикера МИД Георгия Тихого в сети Х.
"Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, следует извиниться и расследовать, кто совершил ошибку", - отметил он.
Пасхальное богослужение
Канал вел трансляцию пасхального богослужения Православной церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве параллельно с трансляцией богослужения в Храме Христа Спасителя в Москве, в котором участвовали Путин и патриарх Кирилл.
При этом основным было видео из Москвы, а в "окошке" рядом транслировалось богослужение из Киева, которое было подписано "российским".
Первое время видео трансляции было подписано как "Пасхальное богослужение: Киев, Украина". Однако когда трансляция возобновилась после перерыва подпись изменилась на: "Пасхальное богослужение: Киев, Россия".
Ошибку со временем исправили, однако зрители успели наделать скриншотов.
Также известно, что российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в войне против Украины.
Все боевые действия прекращаются с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, сообщил Кремль. "Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия", - говорилось в сообщении Кремля.