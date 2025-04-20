В ведомстве подчеркнули, что если это была ошибка, то следует извиниться и расследовать, кто ее совершил.

Американский телеканал Fox News во время трансляции пасхального богослужения назвал Киев российским городом. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Георгия Тихого в сети Х.

"Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, следует извиниться и расследовать, кто совершил ошибку", - отметил он.

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Пасхальное богослужение

Канал вел трансляцию пасхального богослужения Православной церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве параллельно с трансляцией богослужения в Храме Христа Спасителя в Москве, в котором участвовали Путин и патриарх Кирилл.

При этом основным было видео из Москвы, а в "окошке" рядом транслировалось богослужение из Киева, которое было подписано "российским".

Первое время видео трансляции было подписано как "Пасхальное богослужение: Киев, Украина". Однако когда трансляция возобновилась после перерыва подпись изменилась на: "Пасхальное богослужение: Киев, Россия".

Ошибку со временем исправили, однако зрители успели наделать скриншотов.

Также известно, что российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в войне против Украины.

Все боевые действия прекращаются с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, сообщил Кремль. "Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия", - говорилось в сообщении Кремля.

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