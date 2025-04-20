Телеканал подписал богослужение из Михайловского Златоверхого собора как "Пасхальное богослужение: Киев, Россия"

Американский телеканал Fox News во время трансляции пасхального богослужения назвал Киев российским городом.

Канал вел трансляцию Православной церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве параллельно с трансляцией богослужения в Храме Христа Спасителя в Москве, в котором участвовали Путин и патриарх Кирилл.

При этом основным было видео из Москвы, а в "окошке" рядом транслировалось богослужение из Киева, который был подписан "русским".

Видео дня

Первое время видео трансляции было подписано как "Пасхальное богослужение: Киев, Украина". Однако когда трансляция возобновилась после перерыва подпись сменилась на: "Пасхальное богослужение: Киев, Россия".

Ошибку со временем исправили, однако зрители успели наделать скриншотов.

Путин объявил пасхальное перемирие

Россия объявила о введении "пасхального перемирия" с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

В то же время сегодня утром Владимир Зеленский сообщил, что на фронте обстрелы продолжаются. По его словам, по состоянию на 6.00 произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений.

Как писал WSJ, "пасхальное перемирие" было легкой дипломатической победой Путина, попыткой остановить выход США из конфликта и способом позиционировать себя как лидера, который больше всего хочет мира.

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