Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упрекнул Российскую Федерацию за затягивание мирных переговоров о прекращении огня и окончании войны против Украины.

Сегодня днем он опубликовал в своей социальной сети Truth Social сообщение, в котором призвал Москву действовать. Кроме того, американский лидер в очередной раз заявил, что при его президентстве Российская Федерация якобы не осуществила бы нападение на Украину:

"Россия должна двигаться. Слишком много людей погибает, тысячи каждую неделю, в ужасной и бессмысленной войне - войне, которая никогда не должна была произойти, и не произошла бы, если бы я был президентом!".

Вас также могут заинтересовать новости: