Также президент США предупредил Иран о том, что "поддержка террористов-хуситов должна прекратиться немедленно".

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по хуситам в Йемене, которые ведут "непрерывную кампанию пиратства, насилия и террора" против американских и других судов, самолетов и беспилотников. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Он напомнил, что последний американский военный корабль, который проходил через Красное море четыре месяца назад, "подвергся более десятка атак со стороны хуситов". При этом Трамп отметил, что на то, что "хуситы действовали без всяких ограничений", реакция предыдущего президента Джо Байдена "была жалко слабой".

"Получая финансирование от Ирана, эти бандиты запускали ракеты по американским самолетам и нацеливались на наших военных и союзников. Эти непрерывные нападения стоили экономике США и мира миллиарды долларов, одновременно ставя под угрозу невинные жизни", - отметил президент США.

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Он заверил, что США не будет терпеть атак хуситов на американские суда, а будет применять "сокрушительную летальную силу", пока не достигнет своей цели.

"Наши отважные военные сейчас осуществляют воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и системы противоракетной обороны, чтобы защитить американские суда, авиацию и военно-морские силы, а также восстановить свободу навигации. Ни одна террористическая группа не сможет остановить американские коммерческие и военные суда от свободного передвижения по мировым водам", - подчеркнул Трамп.

Также он обратился к хуситам с такими словами:

"Ваше время исчерпано, и ваши атаки должны прекратиться немедленно. Если этого не произойдет, вас ожидает адский огонь, которого вы еще никогда не видели!".

Также он предупредил Иран о том, что "поддержка террористов-хуситов должна прекратиться немедленно".

"Не смейте угрожать американскому народу, их президенту, который получил один из самых мощных мандатов в истории, или международным торговым путям. Если вы это сделаете - будьте осторожны, потому что Америка полностью возложит на вас ответственность, и мы не будем с вами любезными", - написал Трамп.

Другие заявления Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, президент США назначил генерала Кита Келлога специальным посланником в Украине. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в соцсети. По словам Трампа, Келлог будет работать непосредственно с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским руководством.

Также Трамп сказал, что "с долей сарказма" обещал завершить войну в Украине за сутки. Так америанский лидер ответил на вопрос журналистки о своем обещании "положить конец войне" за 24 часа. "Ну, я был несколько саркастичен, когда это говорил. На самом деле я только имел в виду, что хотел бы ее завершить, и я думаю, что мне это удастся", - пояснил президент США.

Кроме того, Трамп обещал, что 17 марта могут появиться новые детали о возможном прекращении огня в Украине. По его словам, ситуация продолжает оставаться сложной, но переговоры с Украиной и Россией "идут хорошо".

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