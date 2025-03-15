Ранее Келлогг был специальным представителем по вопросам Украины и России.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назначил генерала Кита Келлогга специальным посланником в Украине.

Об этом американский лидер сообщил на своей странице в соцсети Truth Social. По словам Трампа, Келлогг будет работать непосредственно с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским руководством.

"Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлогг назначен Специальным посланником в Украине. Генерал Келлогг, высокоуважаемый военный эксперт, будет непосредственно работать с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и они имеют очень хорошие рабочие отношения", – написал Трамп.

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Отметим, что ранее Келлогг был специальным представителем по вопросам Украины и России.

Кит Келлог – другие новости

Несколько дней назад американский NBC News сообщил, что спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлогга исключили из мирных переговоров. По данным журналистов, на этом настаивали в Москве.

"Келлогг – бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш тип человека, не того калибра, который мы ищем", – заявил собеседник.

Известно, что Келлогг не присутствовал на встречах в Саудовской Аравии, где США проводили переговоры сначала с Россией, а впоследствии – и с Украиной. Хотя эти переговоры входят в его компетенцию.

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