Президент США выразил надежду, что война между Украиной и Россией скоро закончится.

Президент США Дональд Трамп заверил, что продолжит отправлять оружие в Украину, но при этом уточнил, что оружия не будет много, поскольку он надеется, что война завершится.

Об этом Трамп сказал во время пресс-конференции 28 февраля в Белом доме, пишет BBC.

"Ответ - да. Но, надеюсь, нам не придется посылать много, потому что я с нетерпением жду, чтобы это было сделано быстро", - ответил Трамп на вопрос журналистов о том, будет ли он продолжать поставлять оружие Украине, если война не завершится.

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Как известно, в пятницу, 28 февраля, президент США встречается в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых.

Визит Зеленского в США

Как сообщал ранее УНИАН, во время встречи Зеленский показал Трампу фото украинских военных, которые были в российском плену. На одном из изображений видно было Владимира Шевченко - украинского военнопленного, который провел в российской тюрьме более двух лет.

Зеленский в прямом эфире жестко поспорил с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. На слова Ди Вэнса, что сейчас должна заговорить дипломатия, украинский президент напомнил о недоговороспособности кремлевского правителя Владимира Путина, которого никто не останавливал с 2014 года.

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