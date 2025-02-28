Подобный градус дискуссии на протокольной съемке является чем-то невиданным.

Ссора президентов Украины и США в прямом эфире – это нечто невиданное для официальных встреч такого уровня. Однако это может говорить о том, что Киев пошел ва-банк в отношениях с Вашингтоном, считают аналитики.

"Такого в Овальном кабинете ещё не было. Ситуация вышла из-под контроля. Сложно сказать теперь, что будет дальше", – пишет популярный политический блогер, действующий под псевдонимом "Быть Или".

Израильский военно-политический обозреватель Игаль Левин считает, что Зеленский намерено не стал прогибаться под Трампа и Вэнса, когда они начали давить.

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"Чтобы понимать: такой срач на протокольной съемке это не норма. Мягко говоря. Тут все явно вышло из-под контроля. Вероятно, украинская верхушка сознательно пошла в all-in, понимая, что американцы требуют от них исключительно одного — чтобы они добровольно положили голову на плаху", – пишет он.

Визит Зеленского в США

Как писал УНИАН, сегодня президент Украины находится с официальным визитом в США. Он уже встретился в представителями Конгресса, после чего началась его встреча с президентом Трамом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Встреча началась в достаточно дружелюбной атмосфере. Трамп даже похвалил мужество украинских солдат и сказал, что для него честь принимать Зеленского.

Однако затем в беседу вмешался вице-президент Вэнс, который заявил, что Украина должна согласиться на сделку, потому что у нее "нет карт" на руках. Это возмутило Зеленского. На земечания украинского президента, что даже США почувствуют последствия войны в Украине, отрегаировал уже Трамп.

"Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить вашу проблему. Не надо нам навязывать свою позицию. Вы не имеете права нам диктовать", - сказал Трамп.

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