Сообщается, что на одном из фото видно военнопленного Владимира Шевченко.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля продемонстрировал ему фотографии украинских военнопленных, сообщает Sky News.

"Похоже, Зеленский показывал Трампу фотографии украинских военнопленных, которых удерживает Россия", - пишет издание, комментируя события в Овальном кабинете.

Отмечается, что на одном из изображений видно имя Владимира Шевченко - украинского военнопленного, который провел в российской тюрьме более двух лет.

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Как говорится в сообщении, "в отличие от вчерашней лести Кира Стармера, Зеленский, похоже, показывает Трампу суровые реалии войны для украинцев после вторжения России".

Визит Зеленского в США

Зеленский 28 февраля прибыл в США на встречу с Трампом в Белом доме. При участии лидеров Украины и США планируется церемония подписания Двустороннего Соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

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