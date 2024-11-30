Избранный президент США общался с премьер-министром Венгрии об Украине.

Избранный президент США Дональд Трамп провел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после победы на выборах. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники своей венгерской службы.

По ее данным, в правительстве Венгрии сообщили, что Трамп интересовался мнением Орбана о прекращении войны в Украине.

"Орбан, который поддерживает дружеские связи с президентом России Владимиром Путиным и Трампом, критически относится к помощи Украине со стороны ЕС и препятствует режиму санкций блока против Москвы", - напоминает издание.

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СМИ также узнало, что Орбан готовится в декабре к новым поездкам с миротворческой миссией:

"Детали потенциальной миссии непонятны, но источники сообщили, ... что она может включать в себя передачу посланий Трампа Зеленскому, Путину и президенту Китая Си Цзиньпину".

Отношения Орбана и Трампа

В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с на тот момент кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и обсудил "мир в Украине". Трамп поблагодарил Орбана за визит и подчеркнул, что "мир будет как можно быстрее".

Перед визитом в США Орбан посетил Киев, Москву и Пекин, где пытался обсудить свой "мирный план" по завершению войны в Украине.

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