Следующий президент США не хочет ждать, пока у БРИКС наконец получится что-то путное с отказом от доллара.

Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентную пошлину на товары из стран БРИКС, если они не оставят попытки создать альтернативу доллару в международной торговле. Об этом избранный президент США заявил в социальной сети Truth Social.

По его словам, прошли те времена, когда США пассивно наблюдали за попытками БРИКС создать альтернативу доллару.

"Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту, чтобы заменить доллар США. Иначе они столкнутся со 100%-ми пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США", - написал Трамп.

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Он выразил сомнение, что страны БРИКС вообще смогут найти альтернативу доллару. Тем не менее, Трамп рекомендовал "попрощаться с Америкой" тем странам, которые продолжат искать альтернативы.

Россия хочет найти альтернативу доллару через БРИКС

Как писал УНИАН, в октябре Россия открыто заявила о намерении создать новую систему международных банковских платежей на базе блока БРИКС, чтобы не зависеть от доллара. Намерение Кремля заключается в том, чтобы создать сеть коммерческих банков, через которые можно было бы проводить международные платежи в местных валютах.

Однако эксперты Bloomberg высказывают сомнение, что странам БРИКС в обозримой перспективе удастся найти альтернативу доллару и евро в международной торговле. Страны БРИКС имеют три варианта, как обойти доллар: торговать за собственные валюты, за криптовалюты или за китайские юани. И все три варианта крайне сомнительны.

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