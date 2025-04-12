'Доброе сердце и добрая душа': Трамп похвастался, что прошел тест на умственные способности

Он заявил, что тестирование длилось 4 часа, а подробный отчет о здоровье будет уже завтра.

Президент США Дональд Трамп похвастался, что во время физического осмотра в пятницу, 11 апреля, успешно прошел когнитивное тестирование (проверку умственных способностей).

"Я прошел когнитивный тест и не знаю, что вам сказать, кроме того, что я дал каждый ответ правильно", - сказал он журналистам на борту Air Force One по дороге во Флориду, пишет Bloomberg.

Тест, по словам Трампа, был таким же, как и раньше: нужно было повторять слова для проверки памяти. Американский президент отметил, что прошел тестирование, потому что "хотел быть немного другим, чем Байден". Это четвертое тестирование Трампа.

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"Это достаточно известный тест. Каким бы он ни был, я прошел его - у меня все хорошо", - добавил Трамп.

Осмотр длился около четырех часов и проводился в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Президент отметил, что получил медицинские рекомендации и ждет официальный отчет в воскресенье.

"В целом я чувствовал, что нахожусь в очень хорошей форме. Доброе сердце, добрая душа, очень добрая душа", - сказал он.

Физическое состояние Трампа - что известно

Напомним, Трамп - самый старший президент США на момент инаугурации. Во время первой кампании он представил справку, написанную его врачом, в которой заявлялось, что он будет "самым здоровым человеком, который когда-либо был избран".

В 2020 году он также рассказывал о прохождении теста. В разгар предвыборной кампании 2024 года СМИ писали, что Трамп нуждается в когнитивном тестировании, ведь демонстрирует "тревожные доказательства умственного упадка".

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