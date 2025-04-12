Представитель Министерства финансов США подтвердил факт обсуждения, назвав его "техническим по своей сути".

Американские и украинские официальные лица встретились в пятницу по предложению США о доступе к минеральным богатствам Украины, сообщил источник Reuters.

По его словам, перспективы прорыва были скудными, учитывая "антагонистическую" атмосферу встречи.

Отмечается, что напряжение на переговорах в Вашингтоне возникло из-за последнего проекта предложения администрации президента США Дональда Трампа, который является более обширным, чем первоначальная версия.

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"Переговорная среда очень антагонистичная", - цитирует агентство своего собеседника, который назвал новый проект соглашения, представленный администрацией Трампа в конце марта, максималистским.

Представитель Министерства финансов США подтвердил факт обсуждения, назвав его "техническим по своей сути".

Источник сообщил, что одним из "пасхальных яиц", обнаруженных в новом документе, было требование США о том, чтобы Международная корпорация финансирования развития правительства США взяла под контроль газопровод от российского энергетического гиганта "Газпром" через Украину в Европу. Правительство Украины наняло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве внешнего консультанта по сделке по минералам.

Сделка по полезным ископаемым

Делегация во главе с замминистра экономики Украины Тарасом Качкой прибыла в Вашингтон для нового раунда переговоров о соглашении о добыче украинских минералов, сообщила New York Times. Ожидается, что переговоры продлятся два дня и будут техническими по своему содержанию.

Сообщалось, оследняя версия проекта соглашения о полезных ископаемых между странами включает более строгие условия, чем предыдущие. Теперь Соединенные Штаты требуют прибылью от ресурсов вернуть миллиарды долларов за всю оказанную ранее помощь без каких-либо гарантий безопасности.

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