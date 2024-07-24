Теперь сам Трамп стал самым старым кандидатом в президенты за всю историю Америки.

После решения 81-летнего Джо Байдена не баллотироваться на второй срок, 78-летний Дональд Трамп вдруг оказался самым старым кандидатом в президенты в истории Америки. Если он победит, то его каденция закончится незадолго до его 83-го дня рождения. То есть он будет старше, чем Байден сейчас, пишет в авторской статье для The Hill ветеран Демократической партии Макс Бернс.

"Сравнение кадров объявления Трампом о [планах на свое] президентство в 2015 году с кадрами, сделанными в начале этого года, показывает, что Трамп уже не является тем человеком, которым был раньше. Сейчас бывший президент регулярно путает имена, когда говорит наугад, и с трудом заканчивает предложения", - говорится в публикации.

Трамп неоднократно заявлял, что все кандидаты в президенты должны проходить когнитивный тест (проверку умственных способностей) независимо от возраста. Бернс считает, что пришло время проверить в первую очередь самого Трампа, который демонстрирует "тревожные доказательства умственного упадка".

Видео дня

Опросы среди рядовых американцев показывают, что их тоже смущает возраст Трампа. 60% из них считают его слишком старым для президентских полномочий. Среди избирателей, наблюдавших за бурными дебатами Трампа с Байденом в июне, почти 50 процентов считают, что бывшему президенту следует отказаться от участия в гонке и сосредоточиться на своем психическом здоровье.

Еще в январе бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которая тоже хотела баллотироваться в президенты от республиканцев, говорила, что "партия, которая первой отправит в отставку своего 80-летнего кандидата, выиграет выборы".

Проблемой для Трампа стала и кандидатура Камалы Харрис. Она значительно моложе и энергичнее, активно ездит по стране в своей предвыборной борьбе. Трамп к такому на привык.

"Строя кампанию исключительно на идее, что Байден старый и неповоротливый, Трамп теперь столкнулся с кандидатом, который почти на 20 лет моложе его. (...) Теперь Трамп столкнулся с кошмарным сценарием - провести следующие четыре месяца вдали от своего поля для гольфа в Мар-а-Лаго и вместо этого гоняться за Харрис по всей стране в отчаянных попытках продемонстрировать свою бодрость и силу", - утверждает Макс Бернс.

Предвыборная ситуация в США

Как писал УНИАН, Камала Харрис раскрыла амбициозные планы на президентский срок. Во время своего выступления на предвыборном митинге Харрис подняла ряд важных для американского народа вопросов.

Также мы рассказывали, что Трамп может проиграть выборы из-за Вэнса. Ключевая проблема Трампа - избирательная аудитория среди женщин, и назначение Вэнса кандидатом в вице-президенты точно не поможет республиканцам.

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