Трамп обещал обнародовать эти документы еще во время своего первого президентского срока, но тогда уступил просьбам разведывательного сообщества.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве Джона Ф. Кеннеди, Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

"Спустя более 50 лет после убийства президента Джона Ф. Кеннеди, сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего федеральное правительство не обнародовало все свои документы, связанные с этими событиями, для общественности. Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды. В национальных интересах наконец обнародовать все записи, связанные с этими убийствами, без промедлений", – говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Издание Bloomberg отмечает, что Трамп обещал обнародовать эти документы еще во время своего первого президентского срока, но уступил просьбе разведывательного сообщества держать большую часть засекреченных материалов в тайне. Трамп вновь вспомнил о своем обещании во время предвыборной кампании 2024 года.

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В указе, подписанном Трампом в Овальном кабинете, говорится о том, что общественный интерес преобладает над любым возможным ущербом обороне, разведке, правоохранительным органам или дипломатическим операциям. Теперь в течение 15 дней директор национальной разведки и генеральный прокурор должны представить президенту США план о полном обнародовании записей о смертях Джона Ф. Кеннеди, Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Другие указы Дональда Трампа

20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов Америки. С тех пор он подписал ряд указов, в том числе о закрытии южной границы страны для нелегальных мигрантов.

Также президент США подписал указ, который запускает процесс признания группировки "Ансар Аллах" (йеменских хуситов) террористической организацией. Указ Трампа был опубликован на сайте Белого дома.

Ранее он приостановил все программы помощи США иностранным государствам на 3 месяца. Отмечалось, что помощь будет остановлена до проведения проверки на "соответствие целям политики" Трампа.

В Пентагоне уточнили, что этот указ Трампа не повлияет на военную помощь Украине, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки.

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