Также он хочет обнародовать данные об убийстве Роберта Кеннеди.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал, что его команда рассекретит документы, связанные с убийствами 35-го президента Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга младшего.

Как передает CNN, соответствующее заявление прозвучало во время его выступления на Capitol One Arena в центре Вашингтона. Во времена президентства политик не обнародовал полный пакет связанных с убийством Кеннеди записей, поскольку этого требовали агентства национальной безопасности:

"В ближайшие дни мы собираемся обнародовать оставшиеся записи, связанные с убийствами президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди, а также доктора Мартина Лютера Кинга-младшего и другими темами, представляющими большой общественный интерес".

Как известно, Роберт Кеннеди-младший, которого Трамп выбрал новым министром здравоохранения и социальных служб, является сыном бывшего генерального прокурора США Роберта Фрэнсиса Кеннеди. Он погиб в июне 1968 года от пулевого ранения.

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Инаугурация Трампа

Как известно, уже сегодня вечером в Вашингтоне избранный президент Соединенных Штатов примет присягу. Мероприятие запланировано на 12:00 по восточноевропейскому времени (в 19:00 по Киеву).

Ранее Трамп обещал, что после возвращения в Белый дом закончит войну в Украине, "уберет" трансгендеров из армии, школ и спорта, а также начнет крупнейшую в истории США операцию по депортации.

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