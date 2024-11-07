Трамп заявлял, что Европа помогает Украине меньше, чем США.

Намеки от президента США Дональда Трампа на то, что Вашингтон уменьшит поддержку Украины после его избрания повышают обеспокоенность в Европе. Из-за этого лидерам европейских стран стоит подумать о наращивании производства вооружения для Киева, пишет The Telegraph.

В издании отметили, что Трамп неоднократно обвинял Европу в недостаточной поддержке Украины. Он заявлял, что эта обязанность легла на плечи Штатов, хотя боевые действия происходят далеко от Вашингтона.

Один из вариантов развития событий для Украины предусматривает территориальные уступки России, подчеркнули в издании. Это невыгодно европейским странам, которые потенциально будут находиться по соседству с РФ.

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В издании считают, что президент США хочет сосредоточиться на Китае, а не на Украине, переложив помощь нашей стране на Европу. Тем не менее Япония, Южная Корея и Тайвань призывают западные державы вооружать Киев, предвидя возможные последствия победы РФ и ее союзников - КНР, Северной Кореи и Ирана.

Такой сценарий дает Европе короткое окно в чуть более чем два месяца, чтобы подготовиться к еще большему ослаблению роли США в НАТО, подчеркнули в издании. Лидеры европейских стран вряд ли смогли бы повторить американскую военную поддержку, но могли бы сократить разрыв, немедленно закупив готовое американское оружие и найдя совместные решения для увеличения производства.

Несмотря на такую непростую ситуацию, у Украины все еще есть шансы одержать победу в войне против РФ. В письме, которое получило издание от более 100 старших экспертов по обороне, они заявили, что Киев может создать масированные ударные силы точного наступления без внешних ограничений на их использование. Кроме того, они приздвали дать Украине реальные гарантии безопасности от Европы.

Также Западу нужно установит четкие "красные линии", которые определят, какие территории Москва может захватить, прежде чем инициировать более решительный ответ для защиты безопасности континента, сказано в письме.

Второй сценарий предусматривает более оптимистичный для Украины исход, считают в издании. Администрация Джо Байдена могла действовать слишком нерешительно, что ослабляло Киев, но Трамп все еще может удивить всех.

Издание упомянуло слова экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который говорил о том, что Трамп может стремиться к более жесткой и непредсказуемой позиции, которая сдержит противников Запада.

Тем не менее европейским лидерам пока стоит думать о том, как действовать в случае отказа США от помощи Украине, подчеркнули в издании. Уже сейчас в России радуются победе Трампа и надеятся на то, что он перестанет помогать Киеву.

Дональд Трамп - последние новости

Ранее лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Он отметил, что в Пекине уважают выбор американского народа.

Кроме того, аналитик Atlantic Council Джейкоб Гейлбрунн заявил, что Трамп будет двигаться к прекращению помощи Украине. Он считает, что новоизбранный президент США пригласит главу РФ Владимира Путина в Белый дом.

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