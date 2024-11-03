Существуют опасения, что решительный Трамп может пойти на сделку с Россией, которая будет больше напоминать проигрыш Украины.

Весь мир следит за тем, как Америка выбирает президента. Речь идет не об интриге, а о значительном глобальном влиянии США, от которого зависят миллиарды людей, которые не имеют права голоса, но могут пострадать от последствий. С особой тревогой за президентской гонкой в США следит Украина, пишет The Telegraph.

Что для Украины будет означать победа Трампа?

Издание пишет, что "нигде в мире ставки не выше", чем в Украине, где понимают, что отношения с США являются вопросом выживания для страны.

Украинские военные на востоке не полагаются только на американское оружие, транспортные средства и боеприпасы. Однако британские, европейские и другие союзники не способны предоставить "нечто подобное" в той же степени поддержки, если помощь со стороны США сократится или вообще остановится, отметил Эд Арнольд из Королевского института объединенных служб.

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Таким образом, результат выборов действительно является экзистенциальным вопросом. Но кандидаты так расплывчато озвучивают свои планы, что нет единого мнения, кто же является лучшим выбором - или наименее плохим.

"Это как четыре конкурирующих мнения, и я не могу сказать, какое самое популярное. Наиболее пессимистический взгляд Харрис, который довольно распространен, заключается в том, что если она победит, то просто более или менее продолжит политику Байдена - и мы еще долго-долго будем в этой войне. Конечно, некоторые люди говорят "нет, нет, будет иначе". Некоторые оптимисты считают, что это будет гораздо эффективнее и закончит войну. По Трампу такая же разница: некоторые, безусловно, очень боятся, что он заключит соглашение с Путиным, мы потеряем оккупированные территории, и он скажет: "Если вы не согласны, я вообще ничего не посылаю", - отметил Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины.

"Но одновременно равное количество людей считает, что именно потому, что он не боится эскалации, и потому, что он очень прямолинейный и решительный, он может быть тем, кто нужен для победы в войне. Потому что единственный способ разрешить ситуацию, в которой мы оказались, - это радикальные, нестандартные решения. Есть очень, очень умные люди, которые так считают", - добавил он.

Трамп объявил, что, если победит, то позвонит Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, чтобы до его инаугурации в январе достичь мирного соглашения. Как именно он это сделает, он не уточнил.

Однако его партнер Джей Д. Вэнс заявил, что Россия должна сохранить оккупированную территорию, а уцелевшей части Украины нельзя позволить присоединяться к НАТО или любому другому иностранному альянсу. Критики говорят, что это слишком похоже на победу России.

В то же время украинские чиновники также разочарованы подходом Джо Байдена к войне - особенно из-за осторожности в отношении эскалации, которая, по их мнению, сдерживает Белый дом от предоставления достаточного оружия для достижения реальной победы в войне.

Эта стратегия, возможно, и поддерживает Украину в борьбе до сих пор, но не позволяет остановить наращивание российских сил в течение последнего года.

Взгляд из Кремля

Еще до объявления Байдена об участии в выборах, Путин заявил, что действующий президент является лучшим вариантом для России. Байден является более предсказуемым и традиционным в своих подходах к государственной политике, что, по мнению правителя России, делает его более удобным партнером.

Однако российские дезинформационные операции этого года направлены на подрыв Камалы Харрис и помощь Трампу.

Выборы в США 2024 - это необходимо знать

Перед выборами 2024 года в США напряжение между основными кандидатами, вице-президентом Камалой Харрис от Демократической партии и Дональдом Трампом от Республиканской, достигает пика. Кампания идет на фоне жесткой конкуренции: результаты опросов показывают, что избиратели разделены почти поровну, и результат будет зависеть от голосов в ключевых штатах, таких как Пенсильвания, Аризона и Невада, где оба кандидата усиленно ведут агитацию в последние дни перед выборами.

Позиции Харрис и Трампа кардинально отличаются в вопросах внешней политики, экономики и внутренней безопасности. Харрис акцентирует на "сохранении демократии", часто вспоминая события 6 января 2021 года, когда протестующие штурмовали Капитолий, и обвиняет Трампа в создании угрозы безопасности страны. Трамп, в свою очередь, критикует политику администрации Байдена, обвиняя ее в слабой экономической политике и чрезмерной бюрократии, и обещает быстрое прекращение конфликта в Украине.

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