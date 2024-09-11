По словам Линдси Грэма, важно, чтобы бывший президент лучше защищал свою администрацию на новых дебатах.

Один из влиятельных представителей Республиканской партии США Линдси Грэм выразил разочарование выступлением кандидата на пост президента США Дональда Трампа на дебатах со своей оппоненткой от Демократической партии Камалой Харрис. Об этом сообщает Politico.

В частности, Грэм назвал выступление Трампа на дебатах "упущенной возможностью", и сказал, что чрезвычайно важно, чтобы бывший президент лучше защищал свою администрацию, если состоятся новые дебаты.

"Он был едва ли единственным республиканцем, которого встревожила ловля наживки бывшего президента и постоянная неспособность вернуть разговор к таким вопросам, как инфляция и президентство Джо Байдена. Просто Грэм, по своей привычке, публично говорит то, о чем многие из его партии будут только бормотать приватно", - пишет автор. Видео дня

Отмечается, что Грэм также дал советы Трампу на случай второго этапа дебатов.

"Напрягитесь. Что я сделал, что у вас есть и где мы сейчас. Я надеялся: "Когда я ушел (с поста президента США), у нас была самая безопасная граница за 40 лет, ипотечные ставки были ниже трех процентов, газ стоил 1,87 доллара, Соглашения Авраама, энергонезависимость, ты все испортила", - практически написал Грэм спич для Трампа.

Дебаты Трамп-Гаррис

Как сообщал УНИАН, кандидаты в президенты США Камала Харрис во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом заявила, что тот сдаст Украину в течение суток после победы на выборах.

В свою очередь Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Харрис не ответил на вопрос модератора, хочет ли победы Украины в войне.

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