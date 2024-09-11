Экс-президент США не видит смысла в проведении второго тура дебатов.

Бывший президент США и нынешний кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп считает свое выступление на дебатах с оппоненткой из Демократической партии Камалой Харрис лучшим в своей политической карьере. Об этом он заявил в комментарии CNN.

СМИ отмечает, что Трамп немедленно попытался превратить дебаты против Харрис в победу, и поставил под сомнение, будет ли он участвовать в их втором этапе.

"Я считаю, что это были лучшие дебаты, которые я когда-либо имел лично", - сказал Трамп в "развлекательной комнате", где сторонники каждого кандидата выражали свою роль в дебатах в разговоре с журналистами. Видео дня

Он сказал, что Харрис "хочет сделать еще один этап, потому что ее избили сегодня вечером, но я не знаю, собираемся ли мы делать еще один".

"Я должен подумать об этом, но если вы выиграете дебаты, я думаю, что, возможно, мне не стоит этого делать. Зачем мне проводить еще одну дискуссию? Она сразу сказала: "Мы хотим еще один". Это, знаете, что происходит, когда ты проигрываешь, ты немедленно хочешь нового боя", - сказал Трамп.

Теледебаты Трамп-Харрис - последние новости

Влиятельный республиканец Линдси Грэм разочарован выступлением Трампа на дебатах с демократкой Камалой Харрис. По его словам, важно, чтобы бывший президент лучше защищал свою администрацию на новых дебатах.

Также УНИАН сообщал, что кандидат в президенты США Камала Харрис во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом заявила, что тот сдаст Украину в течение суток после победы на выборах.

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