Трамп заявил, что антикоррупционный закон вредит американскому бизнесу.

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции приостановить исполнение антикоррупционного закона, который запрещает американским гражданам давать взятки иностранным чиновникам для получения выгоды в бизнесе, пишет Financial Times.

Отмечается, что 10 февраля глава Белого дома подписал указ, предписывающий генеральному прокурору США Пэм Бонди, приостановить исполнение Закона о коррупции за рубежом, который был принят в 1977 году.

"На бумаге это звучит хорошо, но на практике это катастрофа. Это означает, что если американец едет в другую страну и начинает вести там бизнес законно, легально или иным образом, это почти гарантированное расследование, обвинение, и никто не захочет вести бизнес с американцами из-за этого", - сказал Трамп в Овальном кабинете.

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Официальный представитель Белого дома рассказал журналистам, что национальная безопасность США зависит от того, насколько Штаты и их компании получат стратегические коммерческие преимущества по всему миру.

"Президент Трамп останавливает чрезмерное, непредсказуемое правоприменение этого закона, которое делает американские компании менее конкурентоспособными", - заявил он.

В издании подчеркнули, что отмена Закона о коррупции за рубежом может иметь и негативные последствия. В частности, это подрывает важнейший инструмент борьбы с индивидуальными и корпоративными нарушениями.

Закон о коррупции за рубежом лежит в основе некоторых громких дел Минюста США, напомнили в издании. Например, соглашение о признании вины, заключенное в прошлом году с Trafigura по поводу взяток, которые сырьевой торговый дом давал в Бразилии, чтобы сохранить бизнес с государственной нефтяной компанией Petrobras.

Также в 2022 году один из бывших старших партнеров McKinsey признал себя виновным в участии в сговоре с целью нарушения Закона о коррупции за рубежом. Это дело рассматривалось во время правления бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы.

Помимо этого в октябре 2024 года американский оборонный подрядчик RTX согласился выплатить более 950 миллионов долларов в связи с обвинениями в подкупе катарского чиновника для облегчения продажи оружия в эту страну и обмане Пентагона, заставив Минобороны США переплатить, добавили в издании.

"Большинство американских компаний ценят тот факт, что Закон о коррупции за рубежом позволяет им твердо отказываться от взяток, потому что большинство компаний частного сектора разумно рассматривают взяточничество как непроизводительные расходы", - заявил бывший координатор по борьбе с коррупцией в Госдепартаменте Ричард Нефью.

Официальный представитель Белого дома отметил в разговоре с журналистами, что генпрокурор США выпустит новое руководство по правоприменению, которое поспособствует американской конкурентоспособности и эффективному использованию федеральных правоохранительных ресурсов. Он подчеркнул, что предыдущие и существующие дела, которые рассматриваются в рамках Закона о коррупции за рубежом, будут пересмотрены.

В издании поделились, что некоторые американские компании пострадали от чрезмерного применения Закона о коррупции за рубежом. Официальный представитель Белого дома добавил, что закон запрещал им заниматься практикой, распространенной среди международных конкурентов.

Кроме того, чиновник рассказал журналистам, что из-за судебных разбирательств в рамках Закона о коррупции за рубежом нанесли серьезный ущерб экономике США. Он подчеркнул, что десятки исполнительных производств в год отнимают ресурсы у компаний и правоохранительных органов.

Другие инициативы Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился ввести 25% пошлины на импорт стали и алюминия. Отмечается, что он может рассмотреть возможность исключения для Австралии.

Кроме того, Трамп приказал прекратить чеканку популярной монеты. В прошлом году Монетный двор выпустил более 3 миллиардов пенни.

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