Президент США считает, что импорт стальных изделий из Украины угрожает нанести ущерб национальной безопасности.

Распоряжение президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на импорт стали и алюминия коснется также Украины.

"Я определил, что импорт стальных изделий из Украины угрожает нанести ущерб национальной безопасности, и определил, что необходимо отменить временное освобождение для импорта стальных изделий и производных изделий из стали из Украины", - говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Трамп отметил, что в 2022 году "тогдашний президент Байден признал тесные отношения с Украиной и освободил от пошлины стальные изделия из Украины".

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По его словам, вместо поддержки украинской сталелитейной промышленности и смягчения экономического ущерба, вызванного продолжающимся конфликтом, выгоды от этого временного исключения получили прежде всего производители в странах-членах ЕС, которые значительно увеличили беспошлинный экспорт на рынок США стальных изделий, обработанных из украинских стальных полуфабрикатов.

"С 2021 года импорт из Украины оставался стабильным на уровне 0,5% от общего импорта США, тогда как импорт из Европейского Союза вырос на 11,2% до 14,8%", - сказано в сообщении.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что введение пошлины окажет негативное влияние на металлургическую отрасль нашего государства.

"Последние годы мы прилагали все усилия, чтобы украинская сталь оставалась за пределами 25% тарифов в США. Решение США с 12 марта ввести пошлину на сталь из других государств, в том числе и из Украины, закономерно повлияет на металлургическую отрасль", - говорится в ее сообщении на Facebook.

По словам Свириденко, экспорт металлургической продукции составил 57,9% в нашем экспорте в США - $503,3 млн из $869,1 млн. Крупнейший товар экспорта - чугун ($363,4 млн, 940 тыс. тонн), трубы ($112,9 млн, 92 тыс. тонн), прутки ($15,2 млн, 3,3 тыс. тонн), проволока ($4 млн, 3,9 тыс. тонн), металлоконструкции ($1,3 млн, 182 тонны).

"В то же время, как отмечается в самой прокламации Трампа, доля украинской продукции в импорте стали в США минимальна и не имеет существенного влияния на американских производителей", - отметила министр.

Свириденко подчеркнула, что Украина настроена на активную работу с партнерами для поиска оптимального решения до 12 марта.

Народный депутат Ярослав Железняк вспомнил, что в 2018 году Трамп уже вводил подобные пошлины: 25% на сталь, 10% на алюминий.

По его словам, тогда импорт снизился, но цены поднялись. Особенно пострадали автопроизводители, как Ford и GM, которые потребляют такую продукцию и считать убытки

"Еще в ответ на пошлины ЕС, Япония и другие страны ударили по американскому экспорту. Пострадали производители бурбона, джинсов и мотоциклов. При том, ударило это именно по республиканским штатам. Правда, потом пришел Байден и частично разрулил ситуацию", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Он отметил, что введенные пошлины тогда немного спасли американских металлургов, но лишь временно.

"Мировая конкуренция никуда не исчезла, и другие страны до сих пор сильно давят по рынку. Плюс Китай открыл представительства в других странах и обходил тарифы", - добавил депутат.

Пошлины Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести 25% пошлины на импорт стали и алюминия. Это решение должно защитить политически важные отрасли американской промышленности.

По данным Bloomberg, пошлины применят ко всему американскому импорту стали и алюминия, в том числе и на готовые металлические изделия. Это решение призвано пресечь попытки таких стран, как Российская Федерация и Китай, обойти существующие пошлины. Новые тарифы вступят в силу 12 марта.

В Европейской комиссии отреагировали на пошлины Трампа. Ответные меры будут "твердыми и пропорциональными", отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Страны-члены ЕС уже одобрили введение пошлин в размере до 50% на ряд импортных товаров из США и могут быстро принять окончательное решение об их введении.

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