Оба кандидата уже работали с Трампом во время его первого президентского срока.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что определился с кандидатурой заместителя министра обороны. Он заявил, что назначит на эту должность инвестора-миллиардера Стивена Файнберга, сообщает Reuters.

В агентстве отметили, что Файнберг является соисполнительным директором частной инвестиционной компании Cerberus Capital Management LP, которая инвестирует в оборонных подрядчиков. Также он входил в консультативный совет по разведке во время первого президентского срока Трампа в Белом доме с 2017 по 2021 год.

Файнберг будет работать вторым по значимости чиновником в Пентагоне при будущем министре обороны Пите Хегсете, который является бывшим ведущим телеканала Fox News, напомнили журналисты. Ранее ему обвиняли в злоупотреблении алкоголем и сексуальных домогательствах. Тем не менее Хегсет отрицает какие-либо правонарушения.

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Кроме того, Трамп выдвинул Элбриджа Колби на должность заместителя министра обороны по политике, что является третьей по значимости должностью в Пентагоне, подчеркнули в агентстве. Журналисты называют его "ястребом" по вопросам Китая, а также напомнили, что он занимал должность старшего должностного лица Пентагона во время первого президентского срока Трампа.

Кто войдет в администрацию Дональда Трампа

Ранее в Reuters сообщали, что Новоизбранный лидер США Дональд Трамп собирается назначить Ричарда Гренелла уполномоченным президента по специальным миссиям. Он занимал должность руководителя Национальной разведки при первой администрации республиканца.

Кроме того, Трамп заявлял, что выбрал бывшего сенатора Дэвида Пердью на должность посла США в Китае. По его словам, республиканец из Джорджии имеет "ценный опыт, который поможет построить отношения с Китаем".

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