Известно, что ранее Дэвид Пердью работал в Комитете по вопросам вооруженных сил и Комитете по международным отношениям США.

Новый президент США Дональд Трамп заявил, что выбрал бывшего сенатора Дэвида Пердью на должность посла США в Китае. По его словам, республиканец из Джорджии даст "ценный опыт, который поможет построить наши отношения с Китаем", пишет The Washington Times.

"Он будет играть важную роль в реализации моей стратегии по поддержанию мира в регионе и продуктивных рабочих отношений с лидерами Китая", - отметил Трамп.

Политик добавил, что введет дополнительные 10% пошлины на китайские товары, если Пекин не приложит усилий для прекращения торговли смертельным наркотиком фентанилом. Известно, что во время своей предвыборной кампании Трамп угрожал ввести тарифы на китайские товары на уровне более 60%.

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В издании напомнили, что во время работы в Сенате США Пердью работал в Комитете по вопросам вооруженных сил и Комитете по международным отношениям. До политической карьеры он работал в Сингапуре и Гонконге на должности топ-менеджера в компании Sara Lee, а также в Европе - в обувной компании Reebok, где позже стал генеральным директором. Также он был руководителем сети магазинов семейных скидок Dollar General.

"Работая в Dollar General, он настаивал на агрессивном расширении сети магазинов в Китае, а во время работы в Sara Lee использовал Гонконг как базу для построения азиатской операции "с нуля"", - добавили в WT.

По информации СМИ, в Сенате Пердью запомнился тем, что критиковал Китай и выступал за укрепление ВМС США и других вооруженных сил для того, чтобы противодействовать Пекину.

Новые назначения Дональда Трампа

Как писал УНИАН, Дональд Трамп рассматривает кандидатуру своего соперника на президентских выборах, губернатора Флориды Рона ДеСантиса, на должность главы Пентагона. Кроме того, новый президент США рассматривает кандидатуру сенатора-республиканца из Айовы Джони Эрнста.

Также издание Reuters писало, что Трамп планирует назначить на должность главы ФБР лояльного ему человека, а именно бывшего сотрудника Национальной безопасности Кэша Пателя. Таким образом он намерен отстранить от должности нынешнего директора ФБР Кристофера Рэя, чьи полномочия должны завершиться в 2027 году.

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