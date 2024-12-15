Трамп назначит посланником по специальным миссиям бывшего руководителя разведки, - Reuters

Гренелл, в частности, сосредоточится на ситуации на Балканах.

Новоизбранный лидер США Дональд Трамп собирается назначить Ричарда Гренелла уполномоченным президента по специальным миссиям. Ранее он занимал должность руководителя Национальной разведки при первой администрации республиканца, сообщает Reuters.

Трамп заявил, что Гренелл будет вести работу в самых горячих точках мира, отметили в агентстве.

"Рик будет работать в некоторых из самых горячих точек мира, включая Венесуэлу и Северную Корею", - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

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Журналисты напомнили, что Гренелл имеет хорошие отношения с друзьями президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В 2020 году он встречался с лидером этой страны, чтобы договориться о мирном уходе Мадуро со своего поста после того, как в 2018 году его переизбрание во многих западных странах назвали сфальсифицированным. В итоге договоренность так и не была достигнута.

Агентство также получило информацию от источника Трампа на переходном этапе о том, что Гренелл, в частности, сосредоточится на ситуации на Балканах.

Кроме того, будущий уполномоченный президента по специальным миссиям рассматривался на должности государственного секретаря и специального посланника по вопросам войны в Украине, но они достались Марко Рубио и Киту Келлоггу соответственно, добавили журналисты.

Будущая администрация Трампа - последние новости

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на должность председателя Консультативного совета по вопросам разведки при президенте. Им стал бывший американский законодатель и нынешний руководитель соцсети Truth Social Девин Нуньес.

Кроме того, Трамп назначит послом в Китае бывшего сенатора Дэвида Пердью. Отмечается, что раньше он жестко критиковал Пекин и выступал за укрепление ВМС США.

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