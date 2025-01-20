Только 46% респондентов верят в то, что после прихода к власти Трамп поспособствует стабильности в мире.

Многие жители США оптимистично настроены в отношении второго срока новоизбранного президента Дональда Трампа, чья инаугурация состоится уже сегодня, 20 января.

Об этом сообщается в опросе YouGov, подготовленном эксклюзивно для CBS News.

Отмечается, что 60% респондентов заявили, что настроены оптимистично в отношении второго президентского срока Трампа. Остальные 40% опрошенных уверены в обратном.

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Согласно опросу, 56% респондентов заявили о негативной оценке нынешней экономической ситуации в США. 52% опрошенных уверены, что она улучшится уже в 2025 году.

В целом 39% респондентов ожидают, что в США снизятся цены на продукты. Еще 24% человек уверены, что они останутся на прежнем уровне.

Социологи подчеркнули, что среди сторонников Трампа в снижение цен верят 74%. Только 20% респондентов из этой группы считают, что они не изменятся.

Кроме того, 42% опрошенных ждут, что при Трампе их финансовое положение улучшится. Еще 30% людей прогнозируют, что оно останется на прежнем уровне. Среди сторонников Трампа эти показатели составляют 77% и 20% соответственно.

Также 46% респондентов верят в то, что после прихода к власти Трамп поспособствует стабильности в мире. Среди его сторонников такого мнения придерживаются 88% опрошенных.

Только 16% респондентов уверены, что Трамп не повлияет на стабильность в мире. Большей дестабилизации ожидают 37% опрошенных.

Дональд Трамп - последние новости

Ранее Папа Римский Франциск назвал "позором" планы новоизбранного президента США Дональда Трампа по депортации иммигрантов. По словам понтифика, такой способ не сможет решить проблемы.

Кроме того, российский пропагандист Александр Юнашев заявлял, что Трамп и российский диктатор Владимир Путин, вероятно, встретятся не раньше марта этого года. Отмечается, что перед личной встречей лидеры США и РФ должны сначала провести телефонный разговор.

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