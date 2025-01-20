Один из кремлевских журналистов заявил, что указаний готовить саммит диктатора и американского лидера еще не было.

Президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин, вероятно, встретятся не раньше марта этого года. Об этом заявил российский пропагандист, так называемый политический корреспондент из Кремля Александр Юнашев со ссылкой на собственные источники, которые по деятельности должны быть привлечены к подготовке этой встречи.

Отмечается, что перед личной встречей Трамп и Путин должны сначала провести телефонный разговор. После этого разговора, возможно, будут даны указания к подготовке встречи.

"Вот на тему телефонного разговора журналисты еще могут спекулировать, когда именно он состоится", - отмечают собеседники в Кремле.

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Западные СМИ сегодня написали, что Трамп поручил организовать звонок в течение нескольких дней после инаугурации. Но в Кремле утверждают, что до личной встречи Путина и Трампа на самом деле далеко.

Сначала Трамп должен сделать свой первый официальный визит, вероятно в Китай. И только потом будут возможны рассуждения о месте и времени саммита Трамп-Путин.

"Не уверен, что это будет зимой", - отметил собеседник пропагандиста.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп снова публично пообещал закончить войну в Украине и заявил, что сразу после вступления в должность будет контактировать с российским диктатором Путиным.

Кроме того, как отмечают западные СМИ, "Трамп поручил своим помощникам позвонить Путину сразу после инаугурации, чтобы обсудить их встречу в ближайшие месяцы для прекращения войны в Украине".

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