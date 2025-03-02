Другие сенаторы от Республиканской партии, в том числе давний сторонник Украины сенатор Линдси Грэм, похвалили Трампа.

Сенатор-республиканка Лиза Мурковски раскритиковала Дональда Трампа за прием, который он и его вице-президент Джей Ди Вэнс устроили в Белом доме украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

"Эта неделя началась с того, что представители администрации отказались признать, что Россия начала войну в Украине. Она заканчивается напряженным, шокирующим разговором в Овальном кабинете и шепотом из Белого дома о том, что они могут попытаться прекратить любую поддержку Украины со стороны США", – написала она в соцсети X.

Сенатор отметила, что внешняя политика не для слабонервных, но добавила, что ее "тошнит от того, что администрация, похоже, отходит от наших союзников и принимает Путина, который является угрозой демократии и ценностям США во всем мире".

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Как пишет CNN, сенатор Мурковски демонстрировала готовность публично не соглашаться с Трампом в определенных вопросах и во время его предыдущего президентского срока.

Другие сенаторы от Республиканской партии, в том числе давний сторонник Украины сенатор Линдси Грэм, похвалили Трампа за то, как он разговаривал с Зеленским во время встречи 28 февраля.

Как в США реагировали на встречу Зеленского и Трампа

Как известно, встреча президентов США и Украины в Белом доме завершилась спором. Владимир Зеленский уехал, а подписание соглашения о полезных ископаемых так и не состоялось после того, как Трамп и Вэнс набросились на украинского лидера.

Мировые лидеры и различные политики отреагировали на это событие. В частности, сенатор от Калифорнии Адам Шифф написал, что "в Овальном кабинете встретились герой и трус. А когда встреча закончится, герой вернется домой, в Украину".

Бывший Посол США в России Майкл Макфол, комментируя желание Трампа получить благодарность за оказанную Украине помощь отметил, что Трамп и его Республиканская партия задержали новый пакет помощи на 6 месяцев (что стоило жизни многим украинцам). В то же время вице-президент проголосовал против пакета. Трамп же не предложил никакой новой помощи.

По мнению лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера, Трамп и Вэнс выполняют грязную работу Путина. В свою очередь, сенатор от Аризоны Рубен Галлего назвал поведение руководителей США "позором", а Крис Мерфи из Коннектикута сказал, что это "абсолютный позор для Америки".

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