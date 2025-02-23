США не должны терять партнеров: Зеленский высказался о конфликте Трампа с Канадой и Данией

Зеленский считает, что союзникам стоит воспользоваться возможностью не выводить из политической изоляции россиян.

Украина следит за отношениями США с Канадой и Данией. Киев беспокоит то, что у главы Белого дома Дональда Трампа возник конфликт с правительствами этих государств.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

"Что касается Канады и Дании. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо будет завтра у нас. Он председатель G7. Для нас это очень важно. Я не знаю, он мне расскажет детали, что у них происходит с США. Также мы часто общаемся с Метте Фредериксен, премьер-министром Дании, мы очень хорошие друзья, она нам очень помогает", - рассказал глава нашей страны.

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Зеленский считает, что Трампу не стоит отворачиваться от своих партнеров. Особенно это опасно сейчас, когда угроза со стороны России продолжает увеличиваться.

"Я думаю, что США не должны терять ни канадских, ни европейских партнеров. Я думаю, что это и есть возможность не выводить из политической изоляции россиян. Нам нельзя ссориться, нам нужно быть друзьями. Каждая наша страна, Америка, Дания, Канада и Украина - мы все равно должны уважать друг друга, уважать независимость, наш народ и считать друг друга равными", - сказал президент.

Конфликт Трампа с Канадой и Данией - важные новости

Напомним, что глава Вашингтона Дональд Трамп неоднократно призывал Канаду стать 51-м штатом США.

В CNN сообщали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что угроза президента Трампа аннексировать Канаду "является реальной". Отмечается, что эти слова были сказаны в микрофон, когда Трюдо считал, что СМИ в зале уже нет.

Кроме того, Трамп высказывал претензии США на Гренландию, что привело к конфликту с Данией. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен даже провела 45-минутный телефонный разговор с президентом США, обсудив судьбу острова.

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