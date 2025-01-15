По словам Метте Фредериксен, страна готова взять на себя еще большую ответственность за безопасность в Арктике.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела 45-минутный телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте ее канцелярии.

Отмечается, что Фредериксен подчеркнула важность укрепления безопасности в Арктике, и на том, что Дания готова взять на себя еще большую ответственность за это.

"В разговоре премьер-министр ссылалась на заявления председателя парламента Гренландии Муте Эгеде о том, что остров не продается, при этом решение о независимости должны принимать жители самой Гренландии.

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"Премьер-министр подчеркнула, что датские компании способствуют росту и созданию рабочих мест в Соединенных Штатах, и что ЕС и Соединенные Штаты имеют общий интерес в укреплении торговли", - говорится в сообщении.

Посягательства Трампа в отношении Гренландии

Как сообщал УНИАН, недавно избранный президент США Дональд Трамп снова заговорил о присоединении Гренландии. Он заявил, что для целей национальной безопасности и свободы во всем мире "Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью".

В Дании в свою очередь заявили, что Гренландия не продается. Вскоре после этого король изменил герб страны - на нем появились символы Гренландии и Фарерских островов.

Позже лидер Гренландии Муте Эгеде заявил о готовности к диалогу с Трампом относительно будущего острова. В то же время он предупредил, что в Гренландии не заинтересованы в том, чтобы стать американцами.

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