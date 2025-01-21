Ранее новый президент заявил, что объявит чрезвычайное положение в энергетике.

Цены на нефть упали во вторник после того, как новый президент США Дональд Трамп объявил о своих планах относительно энергетического сектора. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 65 центов, или 0,81%, до 79,5 долларов за баррель. В то же время, цены на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) снизились на 1,15 доллара, или 1,48%, до 76,73 доллара.

Напомним, ранее Трамп объявил о плане максимизации добычи нефти и газа в США путем объявления чрезвычайного положения.

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"Мы будем бурить, детка, бурить. Америка снова станет производственной страной", - заявил новый глава государства.

Дополнительно на нефтяные цены повлияло то, что Трамп решил применить новые пошлины позже, чем ожидали эксперты.

Президент не стал вводить тарифы против Китая в первый день пребывания в должности. Вместо этого он поручил своей администрации исследовать, насколько справедливой сейчас является торговля с другими странами мира.

Напомним, недавно Трамп пригрозил ввести 25% пошлины для Мексики и Канады в ближайшие дни. По мнению специалистов, эти заявления знаменуют собой "новую эру разрушения глобальной торговли". При этом сам американский президент отмечает, что такие шаги позволят увеличить доходы США.

Рынок нефти - главные новости

В прошлом году Китай закупил рекордный объем российской нефти. В то же время, поставки из Саудовской Аравии существенно сократились. Причиной этого эксперты назвали более выгодные условия, которые китайцам предлагает Москва.

Также сообщалось, что новые американские санкции против танкеров и нефтебаз могут вызвать серьезные проблемы в реализации российских проектов в Арктике.

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