Мероприятие состоится в штаб-квартире НАТО.

Следующая встреча Североатлантического совета на уровне министров обороны состоится 14-15 февраля. В то же время встреча контактной группы по вопросам обороны Украины запланирована на 14 февраля.

Об этом сообщила пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску. По ее словам, встреча формата "Рамштайн" состоится в штаб-квартире НАТО.

Отмечается, что встреча министров обороны стран НАТО состоится под председательством генсека Йенса Столтенберга. 13 февраля он проведет пресс-конференцию для СМИ.

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Формат "Рамштайн": вероятная тема встречи

Как известно, "Рамштайн-8" состоялся 19 января. Тогда рассматривали вопрос предоставления Украине танков. Хотя решение не приняли на встрече, через несколько дней ряд стран анонсировали передачу тяжелой техники.

20 января президент Украины Владимир Зеленский призвал участников встречи в формате "Рамштайн" не терять времени и предоставить Украине самолеты F-16 и дальнобойные ракеты.

По информации издания Politico, на следующем "Рамштайне" в центре внимания может быть авиация для Украины.

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